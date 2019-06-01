В воскресенье в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 2 июня, в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +8, +13 градусов.
Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.