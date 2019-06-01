Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:58, 1 июня 2019 178
 0    0

В воскресенье в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды

В воскресенье в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 2 июня, в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью +8, +13 градусов.

Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным? 7

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 332
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 662
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
21:52, 18 мая 2019 14 309
Возле ТЦ «Круиз» иномарка врезалась в рекламный щит заправки после ДТП
12:46, 31 мая 2019 13 900
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
21:26, 18 мая 2019 13 754
Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через Трубеж в Борках
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум