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В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей. Изменения весной утвердил Дмитрий Медведев. Об этом написал
Теперь на доработку автомобиля, россиянам необходимо будет получить разрешение в ГИБДД.
В ГАИ нужно будет прежставить документы, среди которых заключение технической экспертизы, выданное испытательной лабораторией. При всех положительных заключениях после завершения процесса тюнинга усовершенствованный автомобиль также будут осматривать сотрудники ГИБДД.
Если доработки будут ими одобрены, владелец машины получит необходимое свидетельство.
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