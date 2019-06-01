В России отменили роуминг

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Фото: Pixabay.com
С субботы, 1 июня, в России отменили национальный и внутрисетевой роуминг. Теперь граждане не будут платить за входящие звонки при поездках по стране.
Постановление, которое премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 27 мая, действует на всех операторов сотовой связи.
Напомним, крупные операторы связи ранее уже отменили роуминг по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Эксперт уточнил
«Если в поездках абоненту будут звонить, за разговор придется платить. Это касается и пакетных тарифов. В данном случае речь идет не о роуминге, а о междугородных вызовах», — пояснил управляющий партнер компании «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов.
Чтобы исключить переплату, нужно выбрать тариф с пакетом минут по всей России: все звонки, в том числе исходящие не из домашнего региона, будут оплачиваться в рамках пакета.
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