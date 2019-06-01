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8:35, 1 июня 2019 554
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В России отменили роуминг

В России отменили роуминг

Фото: Pixabay.com

С субботы, 1 июня, в России отменили национальный и внутрисетевой роуминг. Теперь граждане не будут платить за входящие звонки при поездках по стране.

Постановление, которое премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 27 мая, действует на всех операторов сотовой связи.

Напомним, крупные операторы связи ранее уже отменили роуминг по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Эксперт уточнил РИА Новостям, что междугородные расценки с отменой роуминга никуда не исчезнут.

«Если в поездках абоненту будут звонить, за разговор придется платить. Это касается и пакетных тарифов. В данном случае речь идет не о роуминге, а о междугородных вызовах», — пояснил управляющий партнер компании «ТМТ-Консалтинг» Константин Анкилов.

Чтобы исключить переплату, нужно выбрать тариф с пакетом минут по всей России: все звонки, в том числе исходящие не из домашнего региона, будут оплачиваться в рамках пакета.


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