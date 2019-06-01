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Фото: Pixabay.com
Путятинская прокуратура нашла сайты по продаже электроудочек. Об этом
Проверяющие обнаружили сайты, где торговали устройствами, позволяющими ловить рыбу при помощи электрического тока.
Суд удовлетворил иск прокурора. Областное управление Роскомнадзора внесет сайты в список запрещенных.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.