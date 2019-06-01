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11:59, 1 июня 2019 842
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Аномальная жара. Прогноз погоды в Рязанской области на первую рабочую неделю лета

Аномальная жара. Прогноз погоды в Рязанской области на первую рабочую неделю лета

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на первую рабочую неделю лета. По данным синоптиков, с 3 по 7 июня дневные температуры будут постепенно увеличиваться. К концу недели ожидается до +29 градусов.

В понедельник и вторник прогнозируют до +22, +23 градусов, в четверг уже до +26 градусов. К концу недели ожидается до +29 градусов.

Ночами от +10 до +16 градусов.

Согласно прогнозу, осадков не будет.


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