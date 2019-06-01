Аномальная жара. Прогноз погоды в Рязанской области на первую рабочую неделю лета

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
В понедельник и вторник прогнозируют до +22, +23 градусов, в четверг уже до +26 градусов. К концу недели ожидается до +29 градусов.
Ночами от +10 до +16 градусов.
Согласно прогнозу, осадков не будет.
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