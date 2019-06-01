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18:59, 1 июня 2019 150
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Николай Любимов поздравил рязанцев с Международным днем защиты детей

Николай Любимов поздравил рязанцев с Международным днем защиты детей

Николай Любимов поздравил рязанцев с Международным днем защиты детей. Речь губернатора опубликована на сайте правительства региона.

«Будущее региона — за умными, счастливыми, здоровыми молодыми людьми, которые стремятся активно участвовать в улучшении качества жизни в регионе, применять свои способности и таланты на благо родного края и страны. Для этого мы продолжим совершенствовать образовательную сферу, укреплять педиатрическую службу и здравоохранение, расширять сеть спортивных, культурных учреждений, оказывать поддержку семьям, одаренным детям, формировать эффективный пакет социальных лифтов», — пообещал губернатор.

Также глава региона отметил, что объявленное президентом России «Десятилетие детства» служит дополнительным стимулом для повышения эффективности всех государственных структур в деле создания подрастающему поколению комфортных условий для всестороннего развития.

«В Международный день защиты детей я желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, успешной реализации всех намеченных планов! С праздником, уважаемые жители Рязанской области», — сказал Любимов.


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