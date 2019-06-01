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Фото: Pixabay.com
Из рязанского ломбарда украли отбойный молоток. Об этом
Руководитель ломбарда рассказал полицейским, что инструмент был выставлен на продажу. Его не смогли найти после очередной ежедневной ревизии. По записям камер видеонаблюдения оперативники установили время кражи и подозреваемого.
«Однако из-за его уловок составить подробный портрет было сложно, — отметили в пресс-службе. — Тогда видеофрагмент показали оперативникам, которые давно служат в уголовном розыске и несколько лет назад работали в этом районе города».
Один из полицейских узнал злоумышленника. Им оказался 37-летний горожанин, ранее судимый за убийство и незаконное ношение и изготовление оружия.
Мужчина признался, что вынес отбойный молоток под одеждой. Инструмент он продал первому встречному прохожему, а полученные деньги потратил на спиртное.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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