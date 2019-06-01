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10:13, 1 июня 2019 77
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Из рязанского ломбарда украли отбойный молоток

Из рязанского ломбарда украли отбойный молоток

Фото: Pixabay.com

Из рязанского ломбарда украли отбойный молоток. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Руководитель ломбарда рассказал полицейским, что инструмент был выставлен на продажу. Его не смогли найти после очередной ежедневной ревизии. По записям камер видеонаблюдения оперативники установили время кражи и подозреваемого.

«Однако из-за его уловок составить подробный портрет было сложно, — отметили в пресс-службе. — Тогда видеофрагмент показали оперативникам, которые давно служат в уголовном розыске и несколько лет назад работали в этом районе города».

Один из полицейских узнал злоумышленника. Им оказался 37-летний горожанин, ранее судимый за убийство и незаконное ношение и изготовление оружия.

Мужчина признался, что вынес отбойный молоток под одеждой. Инструмент он продал первому встречному прохожему, а полученные деньги потратил на спиртное.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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