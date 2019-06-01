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Дочь Алсу пожертвовала выигранные деньги в «Голос. Дети» на благотворительность. Об этом сообщил
Микелла Абрамова передала выигрыш в миллион рублей татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой.
«Она стала победителем шоу „Голос“, 26 апреля, а 29 она подписала договор и вручила мне, тот миллион, который она выиграла и сказала: „Я вам передаю этот миллион для ваших деток“», — сказал он.
Напомним, ранее Первый канал
После этого телеканал
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