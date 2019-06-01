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20:27, 1 июня 2019 156
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Дочь Алсу пожертвовала выигранные деньги в «Голос. Дети» на благотворительность

Дочь Алсу пожертвовала выигранные деньги в «Голос. Дети» на благотворительность

Дочь Алсу пожертвовала выигранные деньги в «Голос. Дети» на благотворительность. Об этом сообщил ТАСС.

Микелла Абрамова передала выигрыш в миллион рублей татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой.

«Она стала победителем шоу „Голос“, 26 апреля, а 29 она подписала договор и вручила мне, тот миллион, который она выиграла и сказала: „Я вам передаю этот миллион для ваших деток“», — сказал он.

Напомним, ранее Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети» из-за накрутки голосов. В ней участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них отправили более восьми тысяч сообщений.

После этого телеканал назвал всех финалистов победителями шоу.


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