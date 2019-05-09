В пятницу в Рязанской области ожидаются жара и гроза. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 10 мая, в Рязанской области ожидаются жара и гроза. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов, днем +23, +28 градусов.
По данным синоптиков, будет переменная облачность, местами небольшой дождь (до девяти миллиметров).
Ветер юго-восточный, ночью 2-7 метров в секунду. Днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.