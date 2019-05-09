В кафе в центре Рязани случился пожар

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Вечером в среду, 8 мая, в кафе «Айша» на улице Кудрявцева случился пожар. В рязанском ГУ МЧС уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 19:00.
На место выезжали пять пожарных расчетов. Огонь повредил крышу здания.
Никто не пострадал.
Фото Google Maps
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