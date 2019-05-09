В День Победы Рокотянская пожелала рязанцам никогда не падать духом

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В День Победы Юлия Рокотянская пожелала рязанцам никогда не падать духом. Глава города поблагодарила ветеранов и назвала их «гордостью и честью страны».
«Когда на улицах нашего города будет проходить акция „Бессмертный полк“, обратите внимание, как похожи рязанцы на своих отцов, дедов и прадедов, — обратилась к горожанам Рокотянская. — Мы потомки защитников, которые победили фашизм и вернули мир в города и села».
По ее словам, долг россиян — сохранять память о героях Великой Отечественной войны и передавать ее детям.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.