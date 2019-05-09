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9:31, 9 мая 2019 1 021
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Названо число проживающих в России ветеранов

Названо число проживающих в России ветеранов

Стало известно, сколько ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц проживают в России. Такие данные опубликовал Минтруд.

Всего в России проживает около 1,28 миллиона инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним, членов семей.

Тружеников тыла, по данным на 1 апреля 2019 года, насчитывается 762,6 тысячи человек. Бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103,7 тысячи человек. При этом совершеннолетних узников фашизма осталось только 144 человека.

Вдов инвалидов и участников войны — 240,4 тысяч человек. Участников и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны — 75,5 тысяч человек.


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