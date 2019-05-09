Рязанская область оказалась в числе лидеров по уголовным делам за нецелевое расходование бюджетных средств

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Рязанская область оказалась в числе лидеров по количеству уголовных дел, связанных с использованием бюджетных средств. Об этом написал «
Прокуратура выявила 260 тысяч нарушений и возбудила 1986 уголовных дел по всей стране.
В основном речь идет о мошенничестве (статья 159 УК РФ) и различных должностных преступлениях — превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), халатности (статья 293 УК РФ), служебном подлоге (статья 292 УК РФ) и нецелевом расходовании бюджетных средств (статья 285.1 УК РФ).
Самое большое число инициированных прокурорами расследований по данной теме пришлось на Краснодарский край — 78 уголовных дел.
Далее следует Москва (65 дел), потом в порядке уменьшения — Рязанская область, Республика Крым и Башкортостан.
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