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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николай Любимов поздравил рязанцев с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор пожелал всем жителям области мира и благополучия и поблагодарил ветеранов.
Любимов отметил, что 9 мая занимает особое место в истории страны.
«Этот праздник стал для России днем торжества и скорби, символом национальной гордости и данью глубокого уважения великому подвигу народа, —
По словам главы региона, задача современного поколения — служить развитию страны и «укреплять связь поколений и времен».
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