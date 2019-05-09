На улице Лермонтова упало дерево

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В четверг, 9 мая, во время дождя и сильного ветра на улице Лермонтова в Рязани упало дерево. Оно повалилось между домами №10 и 12.
Упавшее дерево повредило забор рядом с домом.
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