На пожаре в клепиковской деревне погиб мужчина

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В четверг, 9 мая, на пожаре в клепиковской деревне Кобылинка погиб мужчина. Об этом RZN.info сообщили в рязанском ГУ МЧС.
Деревянный дом загорелся в 5:14. На место выезжали два пожарных расчета.
Погиб хозяин дома 1990 года рождения.
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