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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 9 мая, Сергей Карабасов пообещал продолжить восстановление и благоустройство мемориалов и воинских захоронений. И. о. главы администрации города поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил рязанцев с Днем Победы.
«Рязань — родина тысяч героев, город воинской славы, —
По его словам, сейчас в городе проживают более трех с половиной тысяч ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, в том числе 361 участник Великой Отечественной войны.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.