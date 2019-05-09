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9:51, 9 мая 2019 584
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9 мая в центре Рязани перекроют движение. Расписание

9 мая в центре Рязани перекроют движение. Расписание

Из-за проведения Дня Победы в Рязани перекроют движение и запретят стоянку на некоторых улицах города. График перекрытий опубликовали на сайте администрации города.

9 мая движение перекроют:

  • 1:00 — 12:00. На Первомайском проспекте от улицы Вокзальной до улицы Дзержинского, по проезду Завражнова от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС, по Малому шоссе от Безбожной улицы до Первомайского проспекта;
  • 9:00 — 18:00. По Соборной площади от дома №21 и по улице Петрова от дома №3 до пересечения с Соборной площадью;
  • 9:00 — 13:30. По Первомайскому проспекту от улицы Дзержинского до улицы Маяковского, улице Чкалова от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом;
  • 9:30 — 22:30. По площади Ленина, улице Горького от пересечения с Право-Лыбедской улицей до пересечения с Соборной, улице Краснорядской от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Маяковского, улице Кольцова от Сенной улицы до Соборной, Соборной улице от площади Ленина до дома №15 по Соборной площади;
  • 18:00. При шествии колонны курсантов, участников парада в Москве, от станций «Рязань-1» и «Рязань-2» до площади имени генерала армии Маргелова дом №1.

Также в эти дни изменится расписание движение общественного транспорта.

Программу мероприятий на День Победы в Рязани можно посмотреть здесь.


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