9 мая в центре Рязани перекроют движение. Расписание

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Из-за проведения Дня Победы в Рязани перекроют движение и запретят стоянку на некоторых улицах города. График перекрытий опубликовали на
9 мая движение перекроют:
Также в эти дни изменится расписание движение
Программу мероприятий на День Победы в Рязани можно посмотреть
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.