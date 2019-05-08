Во Владимирской области подросток умер, надышавшись газом

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В городе Александров Владимирской области 15-летний подросток умер, надышавшись газом, сообщила
Следствием установлено, что 5 мая 2019 года школьник находился со своим братом и его друзьями в лесу. В определенный момент мальчик достал баллон с газом, предназначенный для заправки портативных туристических плит, и стал вдыхать пары вещества.
Заметив происходящее, брат подростка потребовал отдать баллон, но несовершеннолетний побежал, потерял сознание и упал.
На место немедленно вызвали «скорую», врачи констатировали смерть подростка.
По данным следствия, школьник состоял на учете врача-нарколога.
Следователи оценивают обстоятельства гибели школьника. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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