В выходные в Рязанскую область придут дожди. Прогноз погоды

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С 9 по 12 мая в Рязанской области ожидаются дожди. Об этом сообщил
Ночью в четверг, 9 мая, ожидается до +14 градусов, небольшой дождь. Днем до +27 градусов, солнечная погода.
В ночь на пятницу пообещали до +16 градусов. Днем +24 градуса.
Ночью в субботу, 11 мая, будет до +15 градусов, днем +25 градусов.
В ночь на воскресенье также ожидается до +15 градусов, днем +23 градуса.
По словам синоптиков, все эти дни в регионе будут идти дожди.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.