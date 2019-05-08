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В среду, 8 мая, в Туле открылся первый филиал парка «Патриот», передает
Церемонию открытия провели замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
По словам Картаполова, гостей готовы принять в конгресс-центре, кластере военно-тактических игр, кафе и на детские площадки.
Губернатор отметил, что власти Тульской области намерены в дальнейшем развивать территорию, которая станет местом семейного отдыха и приобретет популярность среди туристов.
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