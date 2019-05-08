В Тамбовской области многодетная семья отравилась газом

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В городе Уварово Тамбовской области многодетная семья отравилась угарным газом, пишет «
31-летняя мать, 30-летний отец и трое их детей в возрасте 11-ти, 5-ти лет и новорожденный были доставлены в больницу с отравлением разной степени тяжести.
Меньше всего пострадал младенец. Во время происшествия он находился в соседней комнате. Женщину доставили в реанимацию.
По данному факту следователи начали проверку. Уже установлено, что система вентиляции к газовому оборудованию сделана с явными нарушениями, в том числе и нарушениями безопасности.
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