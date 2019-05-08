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17:27, 8 мая 2019 1 012
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В Тамбовской области бывшего гендиректора табачной фабрики осудят за неуплату налогов

В Тамбовской области бывшего гендиректора табачной фабрики осудят за неуплату налогов

В Тамбовской области бывшего гендиректора ОАО «Моршанская табачная фабрика» осудят за неуплату налогов в особо крупном размере, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что руководитель (он же выполнял функции главного бухгалтера) внес в налоговые декларации заведомо ложных сведений об объеме и стоимости произведенной и реализованной табачной продукции, с апреля 2012 года по декабрь 2014 года не оплатили акциз на табачные изделия, налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организации в общем размере свыше 85 миллионов рублей.

Аналогичным образом обвиняемый уклонился и от уплаты акциза на табачные изделия и НДС за 2015-2016 годы в размере более одного миллиарда рублей.

Обвиняемый не признал вины в совершении налогового преступления, несмотря на это уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время фигурант уголовного дела уже отбывает наказание в местах лишения свободы за аналогичное налоговое преступление в 2010—2011 годах.


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