В Рязани собирают деньги женщине, которой ампутируют ногу

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В Рязани начали сбор средств 32-летней Ольге Воробьевой, которой собираются ампутировать ногу. Сообщение об этом появилось «
Отмечается, что с 7 лет рязанка болеет сахарным диабетом, который дает осложнения.
Несколько месяцев назад женщина сломала ногу. Кость не срасталась из-за диабета, на месте перелома образовалась язва.
Автор сообщения указала, что сейчас рязанка находится в больнице и готовится к ампутации.
«Готовится к операции… Ампутация… И это в 32 года, даже по думать страшно о том, с чем приходится столкнутся этой молодой девушке. После операции, Оле необходимо будет, как можно раньше начать реабилитацию и восстановление, также большие суммы уходят на лекарства, чтобы подготовить организм к операции, а финансовые возможности семьи не позволяют справиться с эти самостоятельно», — говорится в сообщении.
Всех, кто готов помочь рязанке, попросили переводить деньги по номерам карт:
«Сейчас Оля остро нуждается в нашей финансовой помощи, и моральной поддержке, ведь порой даже самые незначительные суммы 50,100, 200, рублей могут очень помочь человеку, а иногда даже спасти ему жизнь», — добавили в посте.
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