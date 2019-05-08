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10:42, 8 мая 2019 1 940
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В Рязани собирают деньги женщине, которой ампутируют ногу

В Рязани собирают деньги женщине, которой ампутируют ногу

В Рязани начали сбор средств 32-летней Ольге Воробьевой, которой собираются ампутировать ногу. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».

Отмечается, что с 7 лет рязанка болеет сахарным диабетом, который дает осложнения.

Несколько месяцев назад женщина сломала ногу. Кость не срасталась из-за диабета, на месте перелома образовалась язва.

Автор сообщения указала, что сейчас рязанка находится в больнице и готовится к ампутации.

«Готовится к операции… Ампутация… И это в 32 года, даже по думать страшно о том, с чем приходится столкнутся этой молодой девушке. После операции, Оле необходимо будет, как можно раньше начать реабилитацию и восстановление, также большие суммы уходят на лекарства, чтобы подготовить организм к операции, а финансовые возможности семьи не позволяют справиться с эти самостоятельно», — говорится в сообщении.

Всех, кто готов помочь рязанке, попросили переводить деньги по номерам карт:

  • 2200 3803 5460 8176 (Россельхозбанк, получатель — Ольга Воробьева)
  • 6390 0253 9008 2911 97 (Сбербанк, получатель — Роман Пичугин). Номер телефона, к которому привязана карта Сбербанка — +7 (900) 606-15-29. По возникшим вопросам можно обращаться на страницу Ольги «ВКонтакте».

«Сейчас Оля остро нуждается в нашей финансовой помощи, и моральной поддержке, ведь порой даже самые незначительные суммы 50,100, 200, рублей могут очень помочь человеку, а иногда даже спасти ему жизнь», — добавили в посте.


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