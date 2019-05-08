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Перед Днем Победы в Рязани помыли все памятники. Об этом сообщила ГТРК «
Памятники обработали специальным раствором, который защищает материал от порчи.
«Также у нас много птиц, сами знаете, что портят памятники. Поэтому обработка и мытье памятников будет проходить еще несколько раз по мере необходимости», — сказала заместитель гендиректора дирекции благоустройства Рязани Ирина Трошина.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.