В Рязани почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Фото

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
В среду, 8 мая, ветераны, губернатор Николай Любимов, председатель облдумы Аркадий Фомин, глава Рязани Юлия Рокотянская, и.о. мэра Сергей Карабасов, главы ведомств, студенты и школьники возложили цветы и гирлянды к Скорбящинскому мемориалу.
Церемония началась с молебна в память о погибших и минуты молчания.
Первыми к памятнику подошли губернатор с ветераном Николаем Кузьмичевым. Завершилась церемония возложением цветов к мемориалу ленинградцам-блокадникам.
© RZN.info
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