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11:40, 8 мая 2019 287
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В Рязани осудили двух курских наркоторговцев

В Рязани осудили двух курских наркоторговцев

Фото: Pixabay.com

В Рязани осудили двух наркоторговцев из Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Советского райсуда.

В июне 2018 года мужчины пытались через интернет продать «синтетику» рязанцам. Злоумышленников задержали, у них изъяли наркотики.

Подсудимых признали виновными по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК. Каждого из них приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Один будет отбывать наказание в колонии общего режима, а другой — строгого.

Приговор в законную силу не вступил.


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