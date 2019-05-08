В Рязани осудили двух курских наркоторговцев

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Фото: Pixabay.com
В Рязани осудили двух наркоторговцев из Курской области. Об этом
В июне 2018 года мужчины пытались через интернет продать «синтетику» рязанцам. Злоумышленников задержали, у них изъяли наркотики.
Подсудимых признали виновными по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК. Каждого из них приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Один будет отбывать наказание в колонии общего режима, а другой — строгого.
Приговор в законную силу не вступил.
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