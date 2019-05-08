В праздничные выходные в Рязанской области пройдут массовые рейды ГИБДД

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В праздничные выходные, с 9 по 12 мая, в Рязанской области пройдут массовые рейды ГИБДД. Об этом сообщила
Автоинспекторы будут останавливать водителей, нарушающих ПДД, а также тех, кто сел за руль пьяным.
Рязанцев призвали не оставаться равнодушными и сообщать о тех людях, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения. Звонить можно по телефонам 29-74-54, 29-74-64, 112, а также разместить обращение на официальном
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.