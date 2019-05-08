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13:44, 8 мая 2019 2 699
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В рязанском минздраве объяснили огромную очередь у детской поликлиники №7 1

В рязанском минздраве объяснили огромную очередь у детской поликлиники №7

В рязанском минздраве объяснили огромную очередь у детской поликлиники №7. В ведомстве утверждают, что горожане пришли за талонами для оформления малышей в детские сады. При этом дети пойдут туда только в сентябре.

«Родители мотивируют свои действия тем, что ребенка нужно отправить на лето отдыхать, хотя летом прохождение медосмотров более доступно. Такая ситуация создает большую нагрузку на специалистов поликлиники и приводит к большим очередям», — отметили в минздраве.

«Единый талон» позволяет пройти медосмотр за один день. Во вторник ко всем необходимым врачам могут попасть дети в возрасте одного месяца, в среду — дети, оформляющиеся в детский сад и школу, в четверг — годовалые пациенты. По понедельникам и пятницам прием состоящих на учете детей ведут узкие специалисты.

«Необходимо строительство новой поликлиники из-за превышения численности детского населения больше нормы, в связи с интенсивным ростом микрорайона, то эта проблема известна. Необходимо строительство детской поликлиники на 700 посещений. Пока проблема будет решаться, будет проводиться разделение педиатрических участков Детской поликлиники №7 за счет доукомплектование штатов участковыми врачами-педиатрами», — заявили в минздраве.


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