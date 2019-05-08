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9:35, 8 мая 2019 411
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В Липецке за взятку осудили бывшего замначальника УФСИН

В Липецке за взятку осудили бывшего замначальника УФСИН

В Липецке осудили за взятку бывшего замначальника УФСИН Антонину Орлову, передает РИА Новости со ссылкой на следственное управление.

В начале 2018 года стало известно, что Орлова ранее получила 1,5 млн рублей от директора Усманского завода растительных масел и передала их своему начальнику Геннадию Чейкину. После задержания Орловой Чейкин явился к следователю, сейчас он находится под домашним арестом.

В сообщении ведомства говорится, что за денежное вознаграждение с взяткодателем, как с единственным поставщиком, были заключены госконтракты на поставку 500 тонн растительного масла стоимостью более 35 млн рублей для нужд исправительных учреждений.

Позже Орлова без торгов заключила очередной контракт на закупку растительного масла в количестве 1 тыс. тонн на сумму почти 65 млн рублей. На счет поставщика поступили все средства по госконтракту, но исправительные учреждения недополучили треть от общего объема масла на сумму более 20 млн рублей.

Кроме этого, следствием доказан эпизод получения Орловой взятки в сумме 84 тыс. рублей за незаконные действия в пользу транспортной компании.

Орловой назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1,5 млн рублей.


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