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В Липецке полицейские спасли сбитую на дороге собаку, пишет «
О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы. Вечером 6 мая водитель сбил собаку на улице Московской, позже там остановился экипаж полиции.
«Ребята помогли транспортировать и сопроводили в ветклинику», — написали очевидцы.
В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что животное сильно пострадало.
Фото пресс-службы УМВД
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.