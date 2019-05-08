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В Липецке иномарка сбила пешехода и врезалась в киоск, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла около 14:00, на улице Первомайской, во вторник, 7 мая.
60-летняя женщина за рулем Datsun сбила стоящую на тротуаре 32-летнюю женщину, а затем въехала в и киоск.
В результате пешехода с травмами доставили в больницу.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.