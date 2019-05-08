В Калуге появится новый исторический музей

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В среду, 8 мая, в Калуге презентовали проект нового музея — комплекса-диорамы «Берлинская операция», пишет «
Экспозицию посвятят последним дням Великой Отечественной войны, сложностям действий на территории врага, а также полководческому таланту маршала Победы — Георгия Константиновича Жукова.
После презентации участники возложили цветы к памятнику Георгию Жукову.
Диорама «Берлинская операция» откроется уже в следующем году.
Фото пресс-службы Городской Управы города Калуги
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.