В День Победы в Рязанской области ожидается до +29 градусов

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В День Победы в Рязанской области ожидаются +29 градусов. Об этом сообщила
Ночью осадки не ожидаются. Днем местами небольшой дождь и гроза.
Порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +9, +14 градусов, днем +24, +29 градусов.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.