Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:45, 8 мая 2019 365
 0    0

У жительницы Калужской области украли полмиллиона рублей

У жительницы Калужской области украли полмиллиона рублей

У жительницы Калужской области украли полмиллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским удалось задержать похитителя. Им оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения, не имеющий постоянного источника доходов.

Потерпевшая заявила, что разместила на сайте объявление о продаже комплектов штор, на которое сразу же откликнулся потенциальный покупатель. Мужчина позвонил и сообщил, что хочет приобрести весь имеющийся товар и готов внести предоплату. Он попросил реквизиты банковской карты продавца, которые сразу же ему были предоставлены.

Через некоторое время на телефон женщины поступило смс о зачислении денежных средств в сумме 549 тысяч рублей. В этот момент ей позвонил покупатель и объяснил, что по ошибке вместо предоплаты перевел ей все свои сбережения. Мужчина настойчиво просил продавца как можно скорее вернуть ему деньги, продиктовал реквизиты своей карты.

Женщина с пониманием отнеслась к данной ситуации и перечислила всю указанную сумму. Через некоторое время она проверила состояние своего счета и обнаружила, что сама же перевела злоумышленнику более полумиллиона рублей. Потенциальный покупатель больше на связь не выходил, его телефонный номер оказался недоступным.

Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Расследование продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах 1

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 25 апреля 2019 80 671
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 75 747
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
12:54, 1 мая 2019 67 046
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
14:45, 25 апреля 2019 61 497
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
19:58, 27 апреля 2019 38 270
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум