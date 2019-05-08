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У жительницы Калужской области украли полмиллиона рублей, сообщила
Полицейским удалось задержать похитителя. Им оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения, не имеющий постоянного источника доходов.
Потерпевшая заявила, что разместила на сайте объявление о продаже комплектов штор, на которое сразу же откликнулся потенциальный покупатель. Мужчина позвонил и сообщил, что хочет приобрести весь имеющийся товар и готов внести предоплату. Он попросил реквизиты банковской карты продавца, которые сразу же ему были предоставлены.
Через некоторое время на телефон женщины поступило смс о зачислении денежных средств в сумме 549 тысяч рублей. В этот момент ей позвонил покупатель и объяснил, что по ошибке вместо предоплаты перевел ей все свои сбережения. Мужчина настойчиво просил продавца как можно скорее вернуть ему деньги, продиктовал реквизиты своей карты.
Женщина с пониманием отнеслась к данной ситуации и перечислила всю указанную сумму. Через некоторое время она проверила состояние своего счета и обнаружила, что сама же перевела злоумышленнику более полумиллиона рублей. Потенциальный покупатель больше на связь не выходил, его телефонный номер оказался недоступным.
Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
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