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Туляк из ревности поджег дачу возлюбленной, пишет «
В Большой Туле полицейские поймали подозреваемого в поджоге дачи.
Выяснилось, что постройку подожгли на территории деревни Казачий Хутор. Дачный дом принадлежит 42-летней женщине.
Полицейские отправились на место. Оказалось, что владелица накануне поссорилась со своим сожителем. Мужчина высказал ей претензии, основанные на ревности.
Подозреваемый признался стражам порядка в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
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