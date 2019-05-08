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Фото: Pixabay.com
Тульский полицейский подбросил знакомому наркотики, сообщил
По предварительным данным, в августе 2018 года 38-летний сотрудник, используя служебное положение, чтобы завысить статистические показатели, передал ранее знакомому мужчине сверток с наркотическим веществом растительного происхождения.
После этого, находясь в отделе, он провел личный досмотр мужчины, у которого обнаружил и изъял ранее переданный ему сверток.
Преступные действия полицейского пресекли сотрудники УФСБ. Подозреваемого задержали.
Расследование уголовного дела продолжается.
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