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10:00, 8 мая 2019 1 461
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Суд оставил без изменений приговор касимовцу, зарезавшему жену на автомойке

Суд оставил без изменений приговор касимовцу, зарезавшему жену на автомойке

Суд оставил без изменений приговор касимовцу, зарезавшему жену на автомойке. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Случай произошел 6 июня прошлого года в Касимове.

Пьяный мужчина решил встретиться с супругой, чтобы обсудить развод. Он пришел на автомойку, где работала его жена, достал из кармана складной нож и ударил женщину в грудь.

Женщине удалось выбежать на улицу, где очевидцы повалили на землю преследовавшего ее мужа и отобрали у него нож. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась, несмотря на оказанную медпомощь.

Касимовца признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.


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