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Суд оставил без изменений приговор касимовцу, зарезавшему жену на автомойке. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.
Случай
Пьяный мужчина решил встретиться с супругой, чтобы обсудить развод. Он пришел на автомойку, где работала его жена, достал из кармана складной нож и ударил женщину в грудь.
Женщине удалось выбежать на улицу, где очевидцы повалили на землю преследовавшего ее мужа и отобрали у него нож. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась, несмотря на оказанную медпомощь.
Касимовца
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