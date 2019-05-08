Рязанский детсад провел парад в память о героях Великой Отечественной

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский детсад №3 провел парад в память о героях Великой Отечественной войны. В организации участвовали военнослужащие и лично советник Минобороны Виталий Сидоров, пишут «
В празднике задействовали все 11 групп воспитанников. Каждая представила свой род войск: моряков, танкистов, связистов, летчиков.
Кроме того, в начале и конце парада прошла колонна детей, изображающих военных музыкантов, а также родители детей с портретами своих предков-фронтовиков.
На параде прозвучали стихотворения о Великой Отечественной войне, школьники из движения «Юнармия» показали навыки рукопашного боя и строевой подготовки.
Фото с сайта «Рязанских ведомостей»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВолонтеры соберут штаб для поисков пенсионера, ушедшего из ряжской больницы
|
cледующая новость →В Калуге на День Победы запретят запускать квадрокоптеры
Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.