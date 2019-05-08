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14:17, 8 мая 2019 1 512
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Рязанский детсад провел парад в память о героях Великой Отечественной

Рязанский детсад провел парад в память о героях Великой Отечественной

Рязанский детсад №3 провел парад в память о героях Великой Отечественной войны. В организации участвовали военнослужащие и лично советник Минобороны Виталий Сидоров, пишут «Рязанские ведомости».

В празднике задействовали все 11 групп воспитанников. Каждая представила свой род войск: моряков, танкистов, связистов, летчиков.

Кроме того, в начале и конце парада прошла колонна детей, изображающих военных музыкантов, а также родители детей с портретами своих предков-фронтовиков.

На параде прозвучали стихотворения о Великой Отечественной войне, школьники из движения «Юнармия» показали навыки рукопашного боя и строевой подготовки.

Фото с сайта «Рязанских ведомостей»


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