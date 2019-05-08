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13:00, 8 мая 2019 98
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Рязанец обокрал дочь новой знакомой

Рязанец обокрал дочь новой знакомой

Фото: Pixabay.com

Рязанец обокрал 22-летнюю дочь новой знакомый. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась девушка, у которой исчезли 11 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастен приятель ее матери.

«Несколько дней назад старшая из женщин, живущих в квартире, привела своего знакомого и устроила его на постой. Этим утром мужчина неожиданно исчез», — рассказали в полиции.

Горожанка знала только имя и примерный возраст мужчины. С помощью автоматизированной базы криминалистического учета выяснилось, что 55-летнего рязанца ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Злоумышленника задержали, часть денег он потратил на спиртное.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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