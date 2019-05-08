Рязанец обокрал дочь новой знакомой

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Фото: Pixabay.com
Рязанец обокрал 22-летнюю дочь новой знакомый. Об этом
В полицию обратилась девушка, у которой исчезли 11 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастен приятель ее матери.
«Несколько дней назад старшая из женщин, живущих в квартире, привела своего знакомого и устроила его на постой. Этим утром мужчина неожиданно исчез», — рассказали в полиции.
Горожанка знала только имя и примерный возраст мужчины. С помощью автоматизированной базы криминалистического учета выяснилось, что 55-летнего рязанца ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу.
Злоумышленника задержали, часть денег он потратил на спиртное.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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