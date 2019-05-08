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Утром в среду, 8 мая, рязанцы выстроились в огромную очередь за талонами около поликлиники №7. Фотографию опубликовали в группе
Часть комментаторов пожаловалась, что не смогла записаться на прием через интернет из-за ошибки сервиса.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.