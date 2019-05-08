Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:24, 8 мая 2019 1 903
 0    0

Рязанцы выстроились в огромную очередь за талонами около поликлиники 1

Рязанцы выстроились в огромную очередь за талонами около поликлиники

Утром в среду, 8 мая, рязанцы выстроились в огромную очередь за талонами около поликлиники №7. Фотографию опубликовали в группе rzn_life в Instagram.

В комментариях некоторые горожане отметили, что пришли к поликлинике около пяти утра. Одна из женщин уточнила, что в 6:20 в очереди было примерно 40 человек.

Часть комментаторов пожаловалась, что не смогла записаться на прием через интернет из-за ошибки сервиса.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах 1

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 25 апреля 2019 80 671
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 75 747
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
12:54, 1 мая 2019 67 046
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
14:45, 25 апреля 2019 61 497
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
19:58, 27 апреля 2019 38 270
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум