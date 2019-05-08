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12:38, 8 мая 2019 198

Рязанцев пригласили на бесплатный фестиваль индийской музыки и танца

Рязанцев пригласили на бесплатный фестиваль индийской музыки и танца

Рязанцев пригласили на концерт группы «Кайлаш», который пройдет 11 мая в конгресс-отеле «Амакс» в рамках ежегодного Фестиваля индийской музыки и танца фестиваль. Начало в 16:00.

«Зажигательная и одновременно медитативная музыка, завораживающий танец и невероятная атмосфера Востока, — со всем этим каждый зритель сможет соприкоснуться на концерте уникальной в своем роде каввали-группы», — рассказали организаторы.

По их словам, гости вечера познакомятся с музыкальными традициями каввали и составят свое представление о медитативном музыкальном стиле рага.

Также зрители увидят классический танец катхак и услышат необычные фьюжн-композиции, интерпретирующие западную классическую музыку при помощи традиционных индийских инструментов.

Вход на фестиваль бесплатный, однако количество мест ограничено, предварительно необходимо зарегистрироваться.

Получить входной билет и более подробную информацию о мероприятии можно по ссылке.

Адрес конгресс-отеля «Амакс»: Первомайский проспект, 54.


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