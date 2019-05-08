Рязанцев пригласили на бесплатный фестиваль индийской музыки и танца

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Рязанцев пригласили на концерт группы «Кайлаш», который пройдет 11 мая в конгресс-отеле «Амакс» в рамках ежегодного Фестиваля индийской музыки и танца фестиваль. Начало в 16:00.
«Зажигательная и одновременно медитативная музыка, завораживающий танец и невероятная атмосфера Востока, — со всем этим каждый зритель сможет соприкоснуться на концерте уникальной в своем роде каввали-группы», — рассказали организаторы.
По их словам, гости вечера познакомятся с музыкальными традициями каввали и составят свое представление о медитативном музыкальном стиле рага.
Также зрители увидят классический танец катхак и услышат необычные фьюжн-композиции, интерпретирующие западную классическую музыку при помощи традиционных индийских инструментов.
Вход на фестиваль бесплатный, однако количество мест ограничено, предварительно необходимо зарегистрироваться.
Получить входной билет и более подробную информацию о мероприятии можно по
Адрес конгресс-отеля «Амакс»: Первомайский проспект, 54.
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