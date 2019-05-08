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11:34, 8 мая 2019 1 740
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Рязанцев предупредили об аномальной жаре

Рязанцев предупредили об аномальной жаре

Утром в среду, 8 мая, сайт регионального ГУ МЧС опубликовал метеопредупреждение.

По данным синоптиков, в период с 6 по 11 мая на территории области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы.

К рязанцам обратились с просьбой воздержаться от посещения лесов и разведения костров.

«Отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросайте непотушенные спички и окурки, не позволяйте детям играть с огнем», — говорится в сообщении.


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