Рязанцев предупредили об аномальной жаре

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Утром в среду, 8 мая,
По данным синоптиков, в период с 6 по 11 мая на территории области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы.
К рязанцам обратились с просьбой воздержаться от посещения лесов и разведения костров.
«Отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросайте непотушенные спички и окурки, не позволяйте детям играть с огнем», — говорится в сообщении.
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Многие из нас сталкивались с оплатой лечения, но мало кто знает, что можно вернуть 13% затрат на медицинские услуги.