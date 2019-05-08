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16:36, 8 мая 2019 429

«Рязаньэнерго» поздравил ветеранов с Днем Победы

«Рязаньэнерго» поздравил ветеранов с Днем Победы

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» поучаствовали в мероприятиях в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии праздника сотрудники Скопинского района электрических сетей по традиции привели в порядок Аллею памяти Героев войны, которую создали по инициативе работников «Рязаньэнерго» в центральном парке Скопина семь лет назад.

Энергетики провели субботник на территории одного из любимых мест отдыха местных жителей, пополнили зону зеленых насаждений саженцами рябины, высадили на клумбах цветы.

В рамках ежегодного благотворительного марафона «Низкий поклон Вам, Ветераны!» энергетики собрали более 120 тысяч рублей. Средства предназначены для оказания помощи участникам боевых действий, труженикам тыла и вдовам фронтовиков.

Сотрудники всех районных подразделений филиала посетили ветеранов, трудившихся ранее на предприятии, с цветами и подарками, возложили венки к памятникам воинской славы и доблести. В Рязани работники «Рязаньэнерго» вместе с ветеранами возложили цветы к мемориальному комплексу «Монумент Победы».

Особым поздравлением для ветеранов стал праздничный концерт, организованный энергетиками. Сотрудники «Рязаньэнерго» и их дети напомнили о подвигах участников Великой Отечественной.

«С большим почетом, благодарностью и трепетом в сердцах наш коллектив чествует героев, которые подарили нам мирную жизнь, — подчеркнул директор филиала „Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин. — Энергетики ежегодно реализуют мероприятия по сохранению памяти о событиях и участниках военных лет в рамках историко-мемориального проекта энергетиков „Свет Великой Победы“. Энергосистема страны создавалась теми же руками, которые держали винтовку, управляли станками или сельскохозяйственными орудиями в военные годы. Люди, прошедшие войну, приходили в энергетику и посвящали ей всю свою оставшуюся жизнь. Посвящали, как могли только они — без остатка. Память о подвигах ветеранов, работавших в „Рязаньэнерго“, их воспоминания о трудных годах, когда они, молодые парни и девушки, принимали участие в военных действиях или трудились в тылу, приближая великий День Победы, мы будем бережно хранить и передавать потомкам».


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