Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:39, 8 мая 2019 1 158
 0    0

Под Тамбовом четверо парней до смерти избили сверстника

Под Тамбовом четверо парней до смерти избили сверстника

Под Тамбовом четверо парней до смерти избили сверстника, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, вечером 6 мая потерпевший со своим знакомым на его автомобиле приехали из Рассказово в поселок Токаревка к родственникам. В сквере к потерпевшему и его знакомому подошла компания молодых людей и попросила «закурить».

После этого молодые люди поссорились. Мужчины отобрали у гостей ключи от машины и потребовали деньги.

За деньгами они все вместе поехали в Рассказовский район. По пути мужчины остановились, и потерпевший попытался сбежать, однако молодые люди его догнали и до смерти избили.

После того, как он перестал дышать, злоумышленники отвезли потерпевшего в Мордовскую больницу.

Сейчас трое жителей Токаревского района в возрасте 21-22 лет и 21-летний житель Липецкой области задержаны.

Решается вопрос о заключении их под стражу.

Расследование дела продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах 1

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 25 апреля 2019 80 711
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
12:54, 1 мая 2019 67 384
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
14:45, 25 апреля 2019 61 526
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
19:58, 27 апреля 2019 38 306
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
15:49, 7 мая 2019 28 337
В Рязани отметили День радио. Фото
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум