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Под Тамбовом четверо парней до смерти избили сверстника, сообщил
По версии следствия, вечером 6 мая потерпевший со своим знакомым на его автомобиле приехали из Рассказово в поселок Токаревка к родственникам. В сквере к потерпевшему и его знакомому подошла компания молодых людей и попросила «закурить».
После этого молодые люди поссорились. Мужчины отобрали у гостей ключи от машины и потребовали деньги.
За деньгами они все вместе поехали в Рассказовский район. По пути мужчины остановились, и потерпевший попытался сбежать, однако молодые люди его догнали и до смерти избили.
После того, как он перестал дышать, злоумышленники отвезли потерпевшего в Мордовскую больницу.
Сейчас трое жителей Токаревского района в возрасте 21-22 лет и 21-летний житель Липецкой области задержаны.
Решается вопрос о заключении их под стражу.
Расследование дела продолжается.
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