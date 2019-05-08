В Песочне пьяный пенсионер на «Ниссане» снес забор у «Европы» и протаранил «четырнадцатую»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Песочне пьяный пенсионер на Nissan Almera снес забор и протаранил «четырнадцатую». Пострадали два человека, сообщили в пресс-службе рязанского УМВД.
Авария произошла вечером во вторник, 7 мая, около 20:10, рядом с домом №4 на улице Шереметьевской. 69-летний мужчина на Nissan врезался припаркованный ВАЗ-2114. Травмы получили 21-летний водитель и 19-летняя девушка. Им оказали необходимую помощь.
Как оказалось, степень опьянения водителя Nissan в пять раз превышала допустимую норму.
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