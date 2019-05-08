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9:55, 8 мая 2019 824
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Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота загоревшегося в Шереметьево самолета

Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота загоревшегося в Шереметьево самолета

В сети опубликована полная расшифровка переговоров диспетчеров и пилота самолета «Аэрофлота», который 5 мая совершил аварийную посадку в Шереметьево. Согласно оказавшимся в распоряжении РЕН ТВ записям, связь с бортом поддерживали практически до момента посадки.

Пилот рейса SU 1492 Москва — Мурманск счел повреждения, полученные после удара молнии в самолет, как серьезные, но не критические.

Командир воздушного судна Денис Евдокимов передал диспетчерам аэропорта сигнал о поломке. После этого пилоты сообщили о потере радиосвязи и заявили, что «самолет горит в молнии». Диспетчеры дали команду снижаться.

Приводим текст расшифровки:

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?

Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Говорите.

КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. СИЮ. Снижайтесь. Эшелон 8080 (восемь ноль восемь ноль).

Пилот: Снижаюсь 80. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 2319 [другой борт], влево курс 060.

Пилот: Алло, 1492 курс 057, снижаемся 80

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.

Пилот: Снижаемся и сохраняем эшелон 080. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, снижайтесь эшелон 70.

Пилот: Аэрофлот 1492. Москва подход.

Пилот: Аэрофлот 1492, 70 снижаемся.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.

Диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам. Уже им летчик сообщил о том, что не может с первого раза зайти на посадку.

Пилот: Снижаемся 60. Шереметьево круг. Аэрофлот 1492

Пилот: Аэрофлот 1492. Эшелон 60

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Вправо курс 140 снижайтесь.

Пилот: 900 вправо 140. Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вправо курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?

Пилот: Вправо 160. Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?

Пилот: Связь и потеря автоматического управления самолетом.

Диспетчер: Вас понял.

Пилот: Аэрофлот 1492. Вправо курс 180. Снижение через 600 метров.

Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.

Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходите к точке eko 39.

Пилот: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.

Пилот: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492

Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?

Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно вас было.

Пилот: Подскажем, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170.

Пилот: вправо 170, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?

Пилот: Да.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца азимут 63, удаление 26.

Пилот: Приняли, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20.

Пилот: Возьму.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ILS.

Пилот: Заход по ILS, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вас понял, заход ILS, 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца.

Пилот: Понял.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5.

Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передает самолет своим коллегам с вышки самого аэропорта.

Пилот: Аэрофлот 1492, необходима помощь.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая.

Пилот: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая.

Пилот: продолжаем заход, 24 левая, Аэрофлот 1492.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 [метров в секунду] порывы 10 метров в секунду, ВП 24 левая, посадку разрешаю.

Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП 24 левая, посадку разрешаю.

Пилот: Вас принял, ВП 24 левая.

Далее более двух минут в переговорах пауза. Пилот сажает самолет, получив все необходимые указания.

Диспетчер: Аварийные службы на полосы.

Через несколько секунд после первого касания с землей самолет дважды подпрыгнул на полосе и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек.


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