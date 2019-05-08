Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров и пилота загоревшегося в Шереметьево самолета

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В сети опубликована полная расшифровка переговоров диспетчеров и пилота самолета «Аэрофлота», который 5 мая совершил аварийную посадку в Шереметьево. Согласно оказавшимся в распоряжении
Пилот рейса SU 1492 Москва — Мурманск счел повреждения, полученные после удара молнии в самолет, как серьезные, но не критические.
Командир воздушного судна Денис Евдокимов передал диспетчерам аэропорта сигнал о поломке. После этого пилоты сообщили о потере радиосвязи и заявили, что «самолет горит в молнии». Диспетчеры дали команду снижаться.
Приводим текст расшифровки:
Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492. Как слышите?
Пилот: Шереметьево. Вышка. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Говорите.
КВС: Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. Аэрофлот 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возврат. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит в молнии.
Диспетчер: Аэрофлот 1492. СИЮ. Снижайтесь. Эшелон 8080 (восемь ноль восемь ноль).
Пилот: Снижаюсь 80. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 2319 [другой борт], влево курс 060.
Пилот: Алло, 1492 курс 057, снижаемся 80
Диспетчер: Аэрофлот 1492, подтверждаю. Снижайтесь эшелон 80 и сохраняйте.
Пилот: Снижаемся и сохраняем эшелон 080. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, есть возможность по общему каналу связи работать?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, снижайтесь эшелон 70.
Пилот: Аэрофлот 1492. Москва подход.
Пилот: Аэрофлот 1492, 70 снижаемся.
Диспетчер: Аэрофлот 1492 снижайтесь эшелон 60. Работает сектор Шереметьево круг.
Диспетчер, работавший с экипажем на подходе к аэропорту, передал сопровождение своим коллегам. Уже им летчик сообщил о том, что не может с первого раза зайти на посадку.
Пилот: Снижаемся 60. Шереметьево круг. Аэрофлот 1492
Пилот: Аэрофлот 1492. Эшелон 60
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Эшелон 60, здравствуйте! Вправо курс 140 снижайтесь.
Пилот: 900 вправо 140. Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вправо курс 160. Какая-нибудь помощь необходима будет?
Пилот: Вправо 160. Нет, пока все нормально. Штатно. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Только проблемы со связью, вас правильно понял?
Пилот: Связь и потеря автоматического управления самолетом.
Диспетчер: Вас понял.
Пилот: Аэрофлот 1492. Вправо курс 180. Снижение через 600 метров.
Диспетчер: Аэрофлот 1492 на курсе 190. Заход у стенки, полоса 24. Снижение разрешил.
Диспетчер: 190 Заход разрешили. Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, продолжайте вправо курс, подходите к точке eko 39.
Пилот: Аэрофлот 1492, прошу орбиту. Мы не готовы к заходу.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вас понял. Курс 350 возьмите вправо.
Пилот: Курс 350 вправо, Аэрофлот 1492
Диспетчер: Аэрофлот 1492, через сколько будете готовы к заходу?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 090, подскажите, когда будете готовы к заходу?
Диспетчер: Аэрофлот 1492, подскажете, как будете готовы к заходу? Не слышно вас было.
Пилот: Подскажем, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 110, если необходимо, то можем вам под линию заход сделать.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, вправо курс 170.
Пилот: вправо 170, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, готовы к заходу?
Пилот: Да.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, для информации, от торца азимут 63, удаление 26.
Пилот: Приняли, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, если планируете заходить курсовой, то необходимо взять влево градусов 20.
Пилот: Возьму.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, как будете заходить? Визуально или по ILS.
Пилот: Заход по ILS, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492. Вас понял, заход ILS, 24 левая, вам разрешил, азимут 62, удаление 20 с торца.
Пилот: Понял.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, азимут 63, удаление от торца 14, работает Шереметьево вышка 131,5.
Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передает самолет своим коллегам с вышки самого аэропорта.
Пилот: Аэрофлот 1492, необходима помощь.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, слушаю ПУ 24 левая.
Пилот: Шереметьево вышка, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, Шереметьево вышка, продолжайте заход, ПУ 24 левая.
Пилот: продолжаем заход, 24 левая, Аэрофлот 1492.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7 [метров в секунду] порывы 10 метров в секунду, ВП 24 левая, посадку разрешаю.
Диспетчер: Аэрофлот 1492, ВП 24 левая, посадку разрешаю.
Пилот: Вас принял, ВП 24 левая.
Далее более двух минут в переговорах пауза. Пилот сажает самолет, получив все необходимые указания.
Диспетчер: Аварийные службы на полосы.
Через несколько секунд после первого касания с землей самолет дважды подпрыгнул на полосе и загорелся. В результате аварии
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