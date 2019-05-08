На Рязанском приборном заводе провели мероприятия в честь Дня Победы

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Сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ») провели мероприятия в честь Дня Победы.
Накануне праздника заводчане, в числе которых ветераны боевых действий в горячих точках, во главе с генеральным директором АО «ГРПЗ» Павлом Будаговым возложили цветы к стеле с Огнем памяти. На ней увековечены имена 474 фронтовиков, которые в разные годы работали на предприятии и внесли вклад в его развитие. Память погибших и уже ушедших защитников Родины почтили минутой молчания.
«9 мая — священная дата в истории нашей страны, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Павел Будагов. — Героизм, мужество и единство всего советского народа позволили выстоять под разрушительным натиском противника, обеспечить победу и дать возможность будущим поколениям жить в независимом и свободном Отечестве!»
Молодые работники завода также возложили цветы к мемориальным доскам в Рязани. На них увековечены имена бывших работников предприятия — Героев Советского Союза Ильи Филипповича Андрианова, Василия Ивановича Аулова, Никиты Семеновича Синицына, Алексея Петровича Петропавлова и Кавалера трех Орденов Славы Александра Павловича Зайцева.
Стелу с Огнем памяти возвели у заводской проходной в 2005 году к 60-летию Великой Победы. Четыре памятные доски на домах, где проживали заводчане, совершившие героические подвиги, установили в 2010 году к 65-й годовщине Победы по инициативе и на средства завода.
В преддверии праздника представители цехов и отделов АО «ГРПЗ» навестили бывших заводчан — 30 участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, работавших на заводе в годы войны, а также бывших узников фашистских концлагерей, поздравили ветеранов с Днем Победы и вручили им подарки.
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