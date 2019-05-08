Казанских чиновников обязали месяц обедать в школьных столовых

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Фото: Pixabay.com
Мэр Казани Ильсур Метшин обязал сотрудников исполкома и депутатов гордумы весь май питаться в школьных столовых на 69 рублей. Они должны выявить недостатки организации питания, передает
Чиновники будут с понедельника по субботу обедать в столовых 162 школ. На блюда они смогут потратить только 69 рублей.
«Есть объективные причины: за 94 рубля, учитывая рост цен, накормить вкусно при двухразовом питании — задача не из простых. Но посильная. Надо вовремя говорить обо всех проблемах и решать их. Даже с единичным случаем нарушения мы мириться не будем», — сказал мэр
Он призвал привлечь к устранению нарушений родительские комитеты, а также сформировать группу ответственных сотрудников исполкома и депутатов городской Думы для анализа школьного питания. Нарушения будут устранять во время летних каникул.
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