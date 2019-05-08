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Член фракции «Единая Россия» в Госдуме, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина написала «Диктант Победы». Акция прошла 7 мая на 29 площадках Рязанской области в рамках
Митина ответила на вопросы теста в школе №44 вместе с педагогами, учениками и их родителями.
«Для каждого из нас участие в этой акции — очень ответственное и волнительное мероприятие, — отметила парламентарий. — В каждой семье есть свой герой. И самое малое, что мы можем сделать для них, — это помнить, какой ценой было завоевано счастье жить в свободной стране под мирным небом».
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.